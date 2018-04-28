Обозреватель Bloomberg назвал Россию «страной второго сорта»

Обозреватель американского агентства Bloomberg призвал Запад «отторгнуть» Россию.
По мнению колумниста Илана Лейка, сегодня Москва, словно термит, занимается тем, что подтачивает деятельность международных организаций. Так, журналист заявил, что Россия, пользуясь правом вето в Совбезе ООН, защищает «сирийского диктатора», а также пытается через Интерпол добиться ареста своих политических соперников.
В связи с этим Лейк заявил, что Запад, когда это возможно, «должен гнать Россию из комиссий, рабочих групп и комитетов, которые занимаются обеспечением соблюдения международного законодательства». Если же этого сделать нельзя, то, считает обозреватель, за действиями Москвы необходимо внимательно следить.
Также Лейк в своей колонке в Bloomberg заявил, что к России «нужно относиться как к члену международного сообщества второго сорта». Это, по мнению обозревателя, позволит спасти «мировой порядок, который Россия пытается разрушить».
В связи с этим Лейк заявил, что Запад, когда это возможно, «должен гнать Россию из комиссий, рабочих групп и комитетов, которые занимаются обеспечением соблюдения международного законодательства». Если же этого сделать нельзя, то, считает обозреватель, за действиями Москвы необходимо внимательно следить.
Также Лейк в своей колонке в Bloomberg заявил, что к России «нужно относиться как к члену международного сообщества второго сорта». Это, по мнению обозревателя, позволит спасти «мировой порядок, который Россия пытается разрушить».
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