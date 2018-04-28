В Русском музее открылась выставка «Спорт в советском фарфоре»

В Русском музее открылась выставка, посвященная спорту в советском фарфоре. Сотни экспонатов позволяют проследить, как постепенно видоизменялась эта тема под влиянием задач, которые ставились в те годы перед искусством и обществом. Впервые в одной экспозиции удалось показать творчество более 90 авторов. Дополняют все это произведения советской графики и скульптуры.

В фарфоровых статуэтках скрывается непреодолимая магия. Их можно разглядывать часами, и чем дольше смотришь, тем больше деталей замечаешь. Давным-давно мудрые люди поняли, что фарфор не только поит и кормит, но и воспитывает. А фарфоровых фигурок в мире такое множество, что круг экспонатов пришлось как-то ограничить. Поэтому здесь — только про фарфоровый спорт. Начиная от футбола и заканчивая фигурным катанием.



Как отдельная идеологема, спорт проявил себя только в советское время, поэтому фарфоровые пловчихи, например, раздеты по моде 30-х годов. А в трех бисквитных грациях-фигуристках сразу чувствуется стиль императорского фарфора. Бисквит, кстати, здесь не пирожное, а материал — неглазурованный фарфор. Остальные гимнастки смотрят на эту троицу с явной завистью, поджав нарисованные губы.



Кстати говоря, чтобы фарфор не давил на зрителя своим совершенством, было решено уравновесить его графикой. Например, чудесными портретами физкультурниц 30-х работы Владимира Лебедева.



есть здесь и замечательная серия, посвященная фигурному катанию. Весьма поучительная в том смысле, как платье меняет образ. Две одинаковые фигурки расписаны по-разному — и сразу кажется, что одна из них значительно серьезнее относится к жизни.



Художественные стили здесь представлены самые разные, в том числе и авангард. Так что, если представить на манер Андерсена, что по ночам фигурки оживают, то им точно есть, о чем поговорить. Или даже поспорить, благо фарфоровые боксеры до наших дней не сохранились. А вот Владислав Третьяк сохранился и не один. Вместе с игроками своей знаменитой команды, которые, по легенде, празднуя забитую шайбу, в победном порыве так и слились в одно целое.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.