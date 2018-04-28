Московская скорая помощь отмечает 120-летний юбилей

Сегодня 120 лет исполняется московской службе скорой помощи. Московская неотложка считается одной из самых быстрых в мире, и это несмотря на пробки. В среднем от звонка до прибытия кареты проходит около восьми минут. Меньше часа нужно бригаде, чтобы доставить пациента в больницу. За сухими цифрами — люди, которые каждый день совершают подвиг, и часто не один.

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Подмосковный фельдшер и автор популярных в Интернете рассказов Дмитрий Беляков пришел в скорую помощь поздно, в 35 лет, по собственной воле променяв теплое кресло директора столовой на разъезды и бессонные ночи. Его начальник — любитель бардовской песни Ефимыч, он же Александр Ажеганов, своего первого пациента спас в 15 лет, в глухой деревне на Урале.



Александр Ажеганов, заведующий подстанцией скорой медицинской помощи: «Сердце завелось, мы привезли его в город успешно. Это наивысшие эмоции — разговаривать с человеком, который только что был мертв».



В этой профессии, кажется, случайных людей нет. Юрий Пушилин, например, влюбился в скорую 40 лет назад и верен ей, несмотря на все трудности.



Юрий Пушилин, врач скорой помощи: «Приходится и машину толкать, когда застревает, и в грязи возиться, и видеть кровь, боль, грязь, если полностью профессии отдаешься».



Благодарные пациенты посвящают ему стихи, а он до сих пор не может забыть тех, кого не удалось спасти. Ведь это только кажется, что врач скорой видит пациента в первый и последний раз — некоторые, говорит Пушилин, до сих пор стоят перед глазами.



Юрий Пушилин: «Умерла женщина на восьмом месяце беременности. Вернее, мы ее оживили, привезли в больницу, но не удалось спасти ни ее, ни ребенка. Каждый раз, когда по кладбищу прохожу, в дрожь бросает».



Врачи неотложки умеют быстро принимать решения и брать на себя ответственность. Вот только сетуют: с каждым годом все больше пустяковых вызовов, ведь скорая не нужна, если у вас насморк и 37,7, но по закону медики все равно должны приехать.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.

