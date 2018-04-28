В Британии умер ребенок, отключенный от системы жизнеобеспечения по решению суда

Двухгодовалый Элфи Эванс, которого британские медики по решению суда отключили от системы жизнеобеспечения, скончался в ночь на субботу в больнице «Олдер Хэй» в Ливерпуле.
Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на сообщение отца мальчика в Facebook.
По данным издания, Элфи скончался в 02:30 по местному времени (04:30 мск).
В понедельник малыша по решению суда отключили от аппарата жизнеобеспечения. Однако после этого мальчик начал дышать сам с помощью кислородной маски. Родители ребенка надеялись, что медики снова подключат Элфи к системе, но те отказались это сделать.
История Элфи Эванса на слуху последние полтора года. Малыш появился на свет с тяжелыми симптомами неизвестного заболевания. Он не мог самостоятельно дышать, принимать пищу, практически не издавал звуков. Родители до последнего верили, что выходят его, но медики заявили, что любые попытки лечить ребенка бессмысленны. Однако точный диагноз поставить так и не смогли.
В итоге Высокий суд Лондона постановил, что врачи должны будут отключить Элфи от системы жизнеобеспечения. Суд апелляционной инстанции решение подтвердил, в то время как Верховный суд Соединенного Королевства и Европейский суд по правам человека отказались вмешиваться в этот процесс.
По данным издания, Элфи скончался в 02:30 по местному времени (04:30 мск).
В понедельник малыша по решению суда отключили от аппарата жизнеобеспечения. Однако после этого мальчик начал дышать сам с помощью кислородной маски. Родители ребенка надеялись, что медики снова подключат Элфи к системе, но те отказались это сделать.
История Элфи Эванса на слуху последние полтора года. Малыш появился на свет с тяжелыми симптомами неизвестного заболевания. Он не мог самостоятельно дышать, принимать пищу, практически не издавал звуков. Родители до последнего верили, что выходят его, но медики заявили, что любые попытки лечить ребенка бессмысленны. Однако точный диагноз поставить так и не смогли.
В итоге Высокий суд Лондона постановил, что врачи должны будут отключить Элфи от системы жизнеобеспечения. Суд апелляционной инстанции решение подтвердил, в то время как Верховный суд Соединенного Королевства и Европейский суд по правам человека отказались вмешиваться в этот процесс.
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