В московском ресторане избили менеджера и отняли у него больше 3 млн рублей

На севере Москвы четверо злоумышленников ворвались в ресторан и отобрали у посетителя 2 млн рублей и 20 тысяч долларов.
Всё произошло днем в минувшую пятницу на улице Черняховского. От действий злоумышленников пострадал 31-летний менеджер по продаже компьютерного оборудования. Четверо мужчин набросились на него прямо в ресторане, избили и отобрали 2 млн рублей и 20 тысяч долларов США.
После этого нападавшие скрылись. В результате мужчина лишился около 3,252 млн рублей, рассказал ТАСС представитель столичной полиции.
После этого нападавшие скрылись. В результате мужчина лишился около 3,252 млн рублей, рассказал ТАСС представитель столичной полиции.
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