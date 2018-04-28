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    В московском ресторане избили менеджера и отняли у него больше 3 млн рублей

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    В московском ресторане избили менеджера и отняли у него больше 3 млн рублей

    В московском ресторане избили менеджера и отняли у него больше 3 млн рублей

    На севере Москвы четверо злоумышленников ворвались в ресторан и отобрали у посетителя 2 млн рублей и 20 тысяч долларов.

    Всё произошло днем в минувшую пятницу на улице Черняховского. От действий злоумышленников пострадал 31-летний менеджер по продаже компьютерного оборудования. Четверо мужчин набросились на него прямо в ресторане, избили и отобрали 2 млн рублей и 20 тысяч долларов США.

    После этого нападавшие скрылись. В результате мужчина лишился около 3,252 млн рублей, рассказал ТАСС представитель столичной полиции.

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