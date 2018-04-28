Британия отказалась признавать дипломы российских вузов

Британия отказалась от подписания соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании.
Об этом сообщается на сайте российского посольства в Лондоне. В заявлении пресс-секретаря посольства отмечается, что, в отличие от других стран Европы, Великобритания отказалась признавать дипломы российских вузов.
При этом ранее британская газета The Telegraph сообщила, что число учащихся из России в частных британских школах сократилось почти на 40%. По словам пресс-секретаря посольства, это связано с ухудшением отношений между двумя странами и развязанной Лондоном антироссийской кампанией. К тому же дети из России боятся попасть в Великобритании в «недружелюбную среду».
Пресс-секретарь посольства: «Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей. От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов — это никак не делает обучение более комфортным».
Отношения между Россией и Великобританией ухудшились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в начале марта. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва все обвинения отвергает.
При этом ранее британская газета The Telegraph сообщила, что число учащихся из России в частных британских школах сократилось почти на 40%. По словам пресс-секретаря посольства, это связано с ухудшением отношений между двумя странами и развязанной Лондоном антироссийской кампанией. К тому же дети из России боятся попасть в Великобритании в «недружелюбную среду».
Пресс-секретарь посольства: «Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей. От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов — это никак не делает обучение более комфортным».
Отношения между Россией и Великобританией ухудшились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в начале марта. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва все обвинения отвергает.
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