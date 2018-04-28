«Хуже смерти»: в США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»

Американские СМИ заявили, что перехваченные в Сирии и доставленные в Россию американские крылатые ракеты ожидает «судьба хуже смерти».
Судьбу перехваченной техники попытались спрогнозировать эксперты издания Popular Mechanics. По их мнению, Россия не собирается использовать обломки американских ракет для совершенствования своего вооружения. В данном случае Москва попытается изучить захваченные «Томагавки» и выявить их слабые стороны. А когда это случится — Россия научится уничтожать оружие США.
Другими словами, говорят эксперты, захваченные ракеты будут выступать в качестве «подопытных кроликов». Их испытания и тестирования могут продолжаться в течение многих лет и, в конце концов, приведут к «самоубийственной гибели». Таким образом, для американских ракет — это лишь начало долгой «смерти», заключает издание.
При этом в публикации отмечается, что заявления российских властей все-таки «не стоит принимать за чистую монету».
Ранее сообщалось, что сирийские военные передали России две неразорвавшиеся при ударе ракеты. В Минобороны подтвердили, что в Москву доставили авиационную высокоточную ракету и крылатую ракету «Томагавк». Их конструкцию в настоящее время изучают, полученные знания планируется применить для совершенствования российских систем ПВО.
Напомним, 14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Российские военные накануне представили детальный анализ этой атаки. По их данным, целей достигли не более 22 ракет. Остальные были сбиты сирийской системой ПВО или вышли из строя по другим причинам.
Другими словами, говорят эксперты, захваченные ракеты будут выступать в качестве «подопытных кроликов». Их испытания и тестирования могут продолжаться в течение многих лет и, в конце концов, приведут к «самоубийственной гибели». Таким образом, для американских ракет — это лишь начало долгой «смерти», заключает издание.
При этом в публикации отмечается, что заявления российских властей все-таки «не стоит принимать за чистую монету».
Ранее сообщалось, что сирийские военные передали России две неразорвавшиеся при ударе ракеты. В Минобороны подтвердили, что в Москву доставили авиационную высокоточную ракету и крылатую ракету «Томагавк». Их конструкцию в настоящее время изучают, полученные знания планируется применить для совершенствования российских систем ПВО.
Напомним, 14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Российские военные накануне представили детальный анализ этой атаки. По их данным, целей достигли не более 22 ракет. Остальные были сбиты сирийской системой ПВО или вышли из строя по другим причинам.
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