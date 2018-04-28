СМИ рассказали о советском происхождении американских истребителей F-35

Специализированные СМИ рассказали о «советском происхождении» боевых американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin
F-35 Lightning II.
По данным исследования, опубликованного на портале Task and Purpose, в конструкции самолета использован ряд советских технологий. В частности, могли быть заимствованы технологии изготовления моторов из проекта советского самолета вертикального взлета и посадки Як-141.
Отмечается, что F-35 был создан после падения «железного занавеса», когда Lockheed Martin и ОКБ им Яковлева в 1991 году подписали договор о сотрудничестве. Это позволило американской стороне получить «критически важную информацию, которая помогла начать разработку двигателей — сердца современных F-35», утверждает автор публикации. В частности, в руки американцев попали испытательные данные Як-141, которые иначе потребовали бы «годы разработок и испытаний». Таким образом в статье подчеркивается, что «частью своего существования F-35 обязан программе вооружений советской эпохи».
F-35 Lightning II — многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Самолет разработан американской фирмой Lockheed Martin. Производится в трех вариантах: наземный истребитель, истребитель с вертикальным взлетом/посадкой и палубный истребитель. Первый полет совершил в 2000 году, в 2012 был принят на вооружение армией США.
Як-141 — многоцелевой сверхзвуковой палубный самолет вертикального/короткого взлета и посадки разработки ОКБ Яковлева. Создан для обеспечения прикрытия авианосных соединений от авиации противника, а также для нанесения ударов по наземным и надводным целям. Разрабатывался с середины 70-х годов. Первый полет совершил в 1987 году, однако на вооружение не поступил.
Отмечается, что F-35 был создан после падения «железного занавеса», когда Lockheed Martin и ОКБ им Яковлева в 1991 году подписали договор о сотрудничестве. Это позволило американской стороне получить «критически важную информацию, которая помогла начать разработку двигателей — сердца современных F-35», утверждает автор публикации. В частности, в руки американцев попали испытательные данные Як-141, которые иначе потребовали бы «годы разработок и испытаний». Таким образом в статье подчеркивается, что «частью своего существования F-35 обязан программе вооружений советской эпохи».
F-35 Lightning II — многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Самолет разработан американской фирмой Lockheed Martin. Производится в трех вариантах: наземный истребитель, истребитель с вертикальным взлетом/посадкой и палубный истребитель. Первый полет совершил в 2000 году, в 2012 был принят на вооружение армией США.
Як-141 — многоцелевой сверхзвуковой палубный самолет вертикального/короткого взлета и посадки разработки ОКБ Яковлева. Создан для обеспечения прикрытия авианосных соединений от авиации противника, а также для нанесения ударов по наземным и надводным целям. Разрабатывался с середины 70-х годов. Первый полет совершил в 1987 году, однако на вооружение не поступил.
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