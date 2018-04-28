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    В Армении оппозиция готовится к новым акциям протеста. Армения, Ереван, митинги и протесты, оппозиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Армении оппозиция готовится к новым акциям протеста

    В Армении оппозиция готовится к новым акциям протеста

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    В Армении оппозиция готовится к новым акциям протеста

    В Армении оппозиция готовится к новым акциям протеста

      Армянские оппозиционеры решили дать Еревану отдохнуть от митингов хотя бы пару дней и перенесли демонстрации из столицы в другие города.

      Накануне масштабные акции протеста прошли во втором по величине городе страны — Гюмри. На центральной площади города собрались несколько тысяч человек. К ним присоединились те, кто приехал вместе с оппозиционным лидером Николой Пашиняном из столицы республики. Сегодня митинг-тур по Армении ожидают в соседнем с Гюмри Ванадзоре.

      Напомним, протесты в Армении не прекращаются уже третью неделю. Оппозиция добилась отставки с поста премьер-министра бывшего президента Сержа Саргсяна. Оппозиционная фракция «Елк» выдвинула на пост главы правительства своего кандидата — Николу Пашиняна.

      Вопрос о выборах нового премьер-министра обсудят на заседании Нацсобрания республики первого мая. На этот же день назначена очередная массовая демонстрация в Ереване.

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