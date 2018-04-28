Число жертв резни у китайской школы возросло до 9

В китайских больницах скончались еще двое детей, пострадавших от нападения мужчины с ножом возле школы.
Власти китайской провинции Шэньси уточнили число погибших и пострадавших в результате нападения мужчины с ножом на учеников средней школы. От полученных травм ночью в больнице скончались еще двое детей. Всего в результате нападения погибли семь девочек и два мальчика, передает агентство «Синьхуа» . Еще более 10 детей остаются в больнице.
Напомним, 28-летний мужчина напал с ножом на детей, выходивших из школы. Семеро детей скончались на месте от полученных ран, более 10 школьников были доставлены в больницы.
Убийцу оперативно задержали. Он дает показания полиции. По словам задержанного, он решил «отомстить за унижения», которым подвергался во время учебы в школе.
Напомним, 28-летний мужчина напал с ножом на детей, выходивших из школы. Семеро детей скончались на месте от полученных ран, более 10 школьников были доставлены в больницы.
Убийцу оперативно задержали. Он дает показания полиции. По словам задержанного, он решил «отомстить за унижения», которым подвергался во время учебы в школе.
Комментарии