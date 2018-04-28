Алиби на двоих <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Алиби на двоих 16+
    •  

    Число жертв резни у китайской школы возросло до 9

    комментировать
    • Фото: twitter.com
    Число жертв резни у китайской школы возросло до 9

    Число жертв резни у китайской школы возросло до 9

    Число жертв резни у китайской школы возросло до 9
  • Фото: twitter.com

    • В китайских больницах скончались еще двое детей, пострадавших от нападения мужчины с ножом возле школы.

    Власти китайской провинции Шэньси уточнили число погибших и пострадавших в результате нападения мужчины с ножом на учеников средней школы. От полученных травм ночью в больнице скончались еще двое детей. Всего в результате нападения погибли семь девочек и два мальчика, передает агентство «Синьхуа» . Еще более 10 детей остаются в больнице.

    Напомним, 28-летний мужчина напал с ножом на детей, выходивших из школы. Семеро детей скончались на месте от полученных ран, более 10 школьников были доставлены в больницы.

    смотретьРезня в китайской школе: семь погибших, 19 раненых
    Резня в китайской школе: семь погибших, 19 раненых
    Убийцу оперативно задержали. Он дает показания полиции. По словам задержанного, он решил «отомстить за унижения», которым подвергался во время учебы в школе.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru