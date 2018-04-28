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    На Украине вандалы осквернили памятник жертвам холокоста. Великая Отечественная война, история, памятники, холокост. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Украине вандалы осквернили памятник жертвам холокоста

    На Украине вандалы осквернили памятник жертвам холокоста

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    На Украине вандалы осквернили памятник жертвам холокоста

    На Украине вандалы осквернили памятник жертвам холокоста

    На Украине вандалы осквернили памятник жертвам холокоста

      В украинском Тернополе подожгли памятник жертвам холокоста. Акт вандализма попал в объектив камеры видеонаблюдения.

      Камера зафиксировала момент, когда злоумышленник бросает в сторону монумента памяти жертв холокоста бутылку с зажигательной смесью и убегает. Прокуратура возбудила уголовное дело, но подозреваемых нет.

      Мемориал, посвященный десяткам тысяч евреев, которых в Тернополе в годы Великой Отечественной убили нацисты, не дает покоя хулиганам: его оскверняют несколько раз в год. В феврале мемориал разрисовали свастиками и нацистскими аббревиатурами. До этого обливали красной краской. Не так давно городские власти решили установить напротив памятника две камеры, но и они, судя по всему, особой пользы не принесли.

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