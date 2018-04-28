На Украине вандалы осквернили памятник жертвам холокоста

В украинском Тернополе подожгли памятник жертвам холокоста. Акт вандализма попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Камера зафиксировала момент, когда злоумышленник бросает в сторону монумента памяти жертв холокоста бутылку с зажигательной смесью и убегает. Прокуратура возбудила уголовное дело, но подозреваемых нет.



Мемориал, посвященный десяткам тысяч евреев, которых в Тернополе в годы Великой Отечественной убили нацисты, не дает покоя хулиганам: его оскверняют несколько раз в год. В феврале мемориал разрисовали свастиками и нацистскими аббревиатурами. До этого обливали красной краской. Не так давно городские власти решили установить напротив памятника две камеры, но и они, судя по всему, особой пользы не принесли.

