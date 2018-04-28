Сотрудников Росгвардии отправят под суд по делу о гибели пауэрлифтера Драчёва

В Хабаровске перед судом предстанут двое сотрудников Росгвардии, не остановившие драку, которая привела к гибели чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева
Как передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края, уголовное дело в отношении двоих сотрудников, наблюдавших за дракой в августе 2017 года, в результате которой погиб Андрей Драчёв, направлено в суд.
Сообщение пресс-службы прокуратуры Хабаровского края: «Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны по Хабаровску. Они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, 20 августа — в день гибели Драчёва — обвиняемые прибыли по вызову к зданию одного из хабаровских торговых центров. Они видели драку между Драчёвым и Аллахверановым, но не задержали участников стычки и ушли. Бывшим сотрудникам правоохранительных органов грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, свидетели происшествия и видеозаписи подтверждают, что когда во время драки в центре Хабаровска Драчёв упал и потерял сознание, Аллахверанов нанес лежавшему на спине спортсмену еще 5 ударов в голову. В результате полученных травм чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу скончался в больнице.
Сейчас Анар Аллахверанов находится под стражей. Дело об убийстве Драчёва рассматривается в Хабаровском краевом суде.
Сообщение пресс-службы прокуратуры Хабаровского края: «Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны по Хабаровску. Они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, 20 августа — в день гибели Драчёва — обвиняемые прибыли по вызову к зданию одного из хабаровских торговых центров. Они видели драку между Драчёвым и Аллахверановым, но не задержали участников стычки и ушли. Бывшим сотрудникам правоохранительных органов грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, свидетели происшествия и видеозаписи подтверждают, что когда во время драки в центре Хабаровска Драчёв упал и потерял сознание, Аллахверанов нанес лежавшему на спине спортсмену еще 5 ударов в голову. В результате полученных травм чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу скончался в больнице.
Сейчас Анар Аллахверанов находится под стражей. Дело об убийстве Драчёва рассматривается в Хабаровском краевом суде.
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