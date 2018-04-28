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    Израиль нанес авиаудар по морским целям в Газе

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    Израиль нанес авиаудар по морским целям в Газе

    Израиль нанес авиаудар по морским целям в Газе

    ВВС Израиля нанесли удары по шести морским объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС.

    Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, авиаудары по морским объектам близ побережья сектора Газа были нанесены «в ответ на предпринятую в пятницу попытку прорыва границы».

    Сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля: «Истребители ВВС Израиля поразили шесть военных целей, принадлежащих морским силам террористической организации ХАМАС в секторе Газа».

    Палестинские СМИ сообщают, что бомбардировке подвергся главный средиземноморский порт анклава, и что повреждены несколько небольших судов.

    В пятницу несколько сотен палестинцев, принимавших участие в массовой акции протеста, попытались разрушить пограничные заграждения и прорваться из сектора Газа в Израиль. Израильские военные применили оружие и спецсредства. Армия Израиля утверждает, что в столкновениях в пяти районах вдоль границы сектора Газа с Израилем участвовали от 12 тысяч до 14 тысяч палестинцев, цитирует ТАСС.

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