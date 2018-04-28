Американского комика Билла Косби оставили под домашним арестом

Суд американского города Норристаун (штат Пенсильвания) оставил под домашним арестом темнокожего комедийного актера Билла Косби, признанного виновным в преступлениях сексуального характера.
Как передает телеканал CBS, 80-летнему актеру запрещено покидать свой дом в Пенсильвании. В случае необходимости посетить врача или провести встречу с адвокатом, Билл Косби должен получить на это дополнительное разрешение. Косби должен носить электронный браслет, отслеживающий его местонахождение, и не может выезжать за территорию округа до вынесения актеру вердикта суда. Ожидается, что приговор американскому актеру приговор огласят в течение 60 или 90 дней.
В четверг суд присяжных признал Косби виновным по трем пунктам дела о сексуальном домогательстве 2004 года. По данным американских СМИ, Косби останется под домашним арестом под залог в размере 1 миллион долларов. Адвокаты Косби заявили, что намерены оспорить решение суда.
Напомним, десятки женщин обвинили 80-летнего Косби в том, что он давал им снотворное и затем насиловал. Большая часть этих обвинений не дошли до суда, поскольку у преступлений истек срок давности. Суд рассматривает дело 44-летней Андреа Констанд, обвинившей актера в изнасиловании, совершенном в 2004 году. В 2006 они заключили мировое соглашение. Сам американский комик утверждал, что у него была связь с Констанд по обоюдному согласию. Судебный процесс по этому делу длится с 2016 года.
В четверг суд присяжных признал Косби виновным по трем пунктам дела о сексуальном домогательстве 2004 года. По данным американских СМИ, Косби останется под домашним арестом под залог в размере 1 миллион долларов. Адвокаты Косби заявили, что намерены оспорить решение суда.
Напомним, десятки женщин обвинили 80-летнего Косби в том, что он давал им снотворное и затем насиловал. Большая часть этих обвинений не дошли до суда, поскольку у преступлений истек срок давности. Суд рассматривает дело 44-летней Андреа Констанд, обвинившей актера в изнасиловании, совершенном в 2004 году. В 2006 они заключили мировое соглашение. Сам американский комик утверждал, что у него была связь с Констанд по обоюдному согласию. Судебный процесс по этому делу длится с 2016 года.
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