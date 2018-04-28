Зачем европейцы едут учить русский язык в Прибалтику: расследование НТВ

Почему европейские студенты едут в Эстонию, Латвию и Литву, чтобы изучать русский язык? Когда спрос на русский язык в Италии стал так велик?
В постсоветском пространстве, где не так давно на русском говорили все, сейчас статус государственного русский язык имеет только в Белоруссии. В Узбекистане, Казахстане, Киргизии русский можно использовать как официальный, но в большинстве бывших советских республик он либо не имеет статуса, либо считается иностранным, а также языком межнационального общения. Что уж говорить об Украине или Прибалтике, где все российское выжигается каленым железом. В прибалтийских школах запрещают преподавание на русском языке. А вот в вузах русская речь слышна все чаще, причем, с акцентом самых разных стран Старого Света. Как получилось, что именно в Прибалтику европейцы едут учить русский язык, выяснял корреспондент НТВ Андрей Храмцов.
Когда иностранные студенты едут изучать русский язык в Россию, это вполне объяснимо. Но сейчас за русским языком едут и в Прибалтику. Здесь тоже много носителей языка, сказывается близость русской культуры, но главное: в Вильнюсском университете сохранился прекрасный преподавательский состав. Как же таким богатством не воспользоваться?
Педагогу Светлане Ивановой досталась группа итальянских студентов, которые охотно подхватили тему русской культуры, увидев в ней много общего со своей. Лара Хольцкнехт сама в детстве занималась балетом. А увидев по телевизору выступление Мариинского театра, думала: все самые лучшие ее представления о России всегда будут связаны с искусством. Но потом встретила на итальянском курорте обычных «руссо туристо».
Лара Хольцкнехт, студентка: «Они катаются на лыжах. Поэтому есть очень много работы для людей, которые говорят по-русски».
Действительно, в Европе все больше появляется сфер бизнеса, где востребован русский язык. И молодые люди, приезжающие изучать его в Прибалтику, собираются затем строить карьеру в туризме, индустрии развлечений, недвижимости, а также в совместных деловых компаниях. Вера Дисарио, например, уже узнала, что у россиян, несмотря на многие сходства с западноевропейцами, есть и непривычные отличия.
Вера Дисарио, студентка: «Традиционно мужчина расплачивается за пришедшую с ним даму: в ресторане, театре, такси и так далее».
Конечно, они больше хотели бы изучать русский в Петербурге или Москве, но это очень дорого. А вот в Вильнюсе или Риге по программам обмена студентов Евросоюза можно это сделать бесплатно. Хотя в Россию все равно тянет.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Когда иностранные студенты едут изучать русский язык в Россию, это вполне объяснимо. Но сейчас за русским языком едут и в Прибалтику. Здесь тоже много носителей языка, сказывается близость русской культуры, но главное: в Вильнюсском университете сохранился прекрасный преподавательский состав. Как же таким богатством не воспользоваться?
Педагогу Светлане Ивановой досталась группа итальянских студентов, которые охотно подхватили тему русской культуры, увидев в ней много общего со своей. Лара Хольцкнехт сама в детстве занималась балетом. А увидев по телевизору выступление Мариинского театра, думала: все самые лучшие ее представления о России всегда будут связаны с искусством. Но потом встретила на итальянском курорте обычных «руссо туристо».
Лара Хольцкнехт, студентка: «Они катаются на лыжах. Поэтому есть очень много работы для людей, которые говорят по-русски».
Действительно, в Европе все больше появляется сфер бизнеса, где востребован русский язык. И молодые люди, приезжающие изучать его в Прибалтику, собираются затем строить карьеру в туризме, индустрии развлечений, недвижимости, а также в совместных деловых компаниях. Вера Дисарио, например, уже узнала, что у россиян, несмотря на многие сходства с западноевропейцами, есть и непривычные отличия.
Вера Дисарио, студентка: «Традиционно мужчина расплачивается за пришедшую с ним даму: в ресторане, театре, такси и так далее».
Конечно, они больше хотели бы изучать русский в Петербурге или Москве, но это очень дорого. А вот в Вильнюсе или Риге по программам обмена студентов Евросоюза можно это сделать бесплатно. Хотя в Россию все равно тянет.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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