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    Систему госзакупок полностью переведут в электронный вид. Общероссийский народный фронт, ФАС, бюджет РФ, госзакупки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСистему госзакупок полностью переведут в электронный вид

    Систему госзакупок полностью переведут в электронный вид

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    Систему госзакупок полностью переведут в электронный вид

    Систему госзакупок полностью переведут в электронный вид

      Госзакупки на пороге потрясений. Как систему, при которой в России до сих пор появляются чиновники на роскошных иномарках, купленных за бюджетные деньги, собираются сделать прозрачной?

      Сфера госзакупок всегда в зоне особого внимания. Но вот, только из последних новостей: в Крыму уволены двое чиновников, в связи с утратой доверия, за то, что ездили на роскошных иномарках и пользовались дорогими телефонами за государственный счет.

      В Минтранс поступил запрос Общероссийского народного фронта. Активисты потребовали объяснить, зачем ведомственная охрана по четыре раза за бюджетные деньги арендовала квартиры стоимостью более четверти миллиона. А в Великом Устюге объявили на сайте госзакупок аукцион на оборудование мест для полоскания белья на реке.

      И, оказывается, таких случаев немало. В пятницу в Счетной палате сказали, что число нарушений при госзакупках за год выросло втрое, а бюджетная экономия резко упала. И в рублях эта цифра выглядит впечатляюще. В Счетной палате в недоумении: система, которая создавалась чтобы экономить бюджет, становится причиной растрат? И главная проблема — непрозрачность: саму процедуру закупки контролирует Федеральная антимонопольная служба, а исполнение контрактов — Федеральное казначейство. В итоге, целиком картину никто не видит.

      Поэтому госзакупки полностью переведут в электронный вид, чтобы был виден весь цикл: от планирования, до исполнения. Как говорят эксперты, даже сейчас еще встречаются муниципальные контракты, где расчеты по документам идут, например, в австралийских долларах. Или стоимость товара указана одна, а общая сумма контракта — другая.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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