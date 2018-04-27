Систему госзакупок полностью переведут в электронный вид

Госзакупки на пороге потрясений. Как систему, при которой в России до сих пор появляются чиновники на роскошных иномарках, купленных за бюджетные деньги, собираются сделать прозрачной?
Сфера госзакупок всегда в зоне особого внимания. Но вот, только из последних новостей: в Крыму уволены двое чиновников, в связи с утратой доверия, за то, что ездили на роскошных иномарках и пользовались дорогими телефонами за государственный счет.
В Минтранс поступил запрос Общероссийского народного фронта. Активисты потребовали объяснить, зачем ведомственная охрана по четыре раза за бюджетные деньги арендовала квартиры стоимостью более четверти миллиона. А в Великом Устюге объявили на сайте госзакупок аукцион на оборудование мест для полоскания белья на реке.
И, оказывается, таких случаев немало. В пятницу в Счетной палате сказали, что число нарушений при госзакупках за год выросло втрое, а бюджетная экономия резко упала. И в рублях эта цифра выглядит впечатляюще. В Счетной палате в недоумении: система, которая создавалась чтобы экономить бюджет, становится причиной растрат? И главная проблема — непрозрачность: саму процедуру закупки контролирует Федеральная антимонопольная служба, а исполнение контрактов — Федеральное казначейство. В итоге, целиком картину никто не видит.
Поэтому госзакупки полностью переведут в электронный вид, чтобы был виден весь цикл: от планирования, до исполнения. Как говорят эксперты, даже сейчас еще встречаются муниципальные контракты, где расчеты по документам идут, например, в австралийских долларах. Или стоимость товара указана одна, а общая сумма контракта — другая.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В Минтранс поступил запрос Общероссийского народного фронта. Активисты потребовали объяснить, зачем ведомственная охрана по четыре раза за бюджетные деньги арендовала квартиры стоимостью более четверти миллиона. А в Великом Устюге объявили на сайте госзакупок аукцион на оборудование мест для полоскания белья на реке.
И, оказывается, таких случаев немало. В пятницу в Счетной палате сказали, что число нарушений при госзакупках за год выросло втрое, а бюджетная экономия резко упала. И в рублях эта цифра выглядит впечатляюще. В Счетной палате в недоумении: система, которая создавалась чтобы экономить бюджет, становится причиной растрат? И главная проблема — непрозрачность: саму процедуру закупки контролирует Федеральная антимонопольная служба, а исполнение контрактов — Федеральное казначейство. В итоге, целиком картину никто не видит.
Поэтому госзакупки полностью переведут в электронный вид, чтобы был виден весь цикл: от планирования, до исполнения. Как говорят эксперты, даже сейчас еще встречаются муниципальные контракты, где расчеты по документам идут, например, в австралийских долларах. Или стоимость товара указана одна, а общая сумма контракта — другая.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии