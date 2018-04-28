В Москве и Подмосковье находят энцефалитных клещей

Энцефалитный клещ уже обнаружен в московских парках. Сколько стоит застраховать себя от укусов кровожадных паразитов? Кто из звезд стал жертвой маленького переносчика смертельных инфекций? И какие бабушкины методы давно пора забыть?
В России появился новый вид услуги: страхование от укусов клещей. Стоимость полиса — от 200 до 500 рублей, а выплаты достигают миллиона. Но если учесть, какие серьезные заболевания переносят клещи, очевидно, что до укуса лучше не доводить. Каждый год медики трубят о способах защиты от клещей и правилах поведения, если он все-таки присосался к человеку. Но все равно люди по старинке натирают место укуса маслом, хватаются за пинцет. Репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.
У телеведущего-охотника Сергея Астахова работа такая: быть в полях да в лесах. И вроде всегда в спецодежде и с защитными средствами.
Сергей Астахов, телеведущий: «Клещ укусил меня. И я его не видел, не успел снять. Он отвалился, но остались характерные кольцеобразные метки вокруг укуса, которые являются явным признаком болезни Лайма».
От страшных последствий — паралича, поражения кожи или сердца — Астахова спасло лишь своевременное обращение к врачам. Всемирно известная певица Аврил Лавин в 2014 году чуть не умерла. Медики диагностировали у нее болезнь Лайма через несколько месяцев после укуса клеща. Не сразу узнала о страшном диагнозе и знаменитая актриса Эшли Олсен. Казалось бы, в их распоряжении лучшие клиники и дорогие лекарства, но недуг до сих пор до конца не побежден.
А жизнь Ксюши Бесхмельнициной один укус и вовсе разделил на «до» и «после». Она не может ходить и говорить, у нее клещевой энцефалит.
Марина Костина, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области: «С 15 марта на территории России зарегистрировано около 4000 случаев присасывания клещей».
Старший научный сотрудник НИИ эпидемиологии Марина Федорова исследует партию пойманных клещей в подмосковных лесах. По словам специалиста, опасность в том, что укус можно не заметить, и последующее недомогание не покажется опасным. Самку клеща, конечно, сложно пропустить: она будет пить кровь, пока не раздуется. А вот самец ведет себя иначе.
Марина Фёдорова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора: «Он питается многократно, но очень недолго. Но этого времени вполне хватает на то, чтобы заразить человека».
Специалисты устали развенчивать мифы: клещи не падают с деревьев. Наоборот, обитают в траве. И в масле они не задыхаются, и пинцетом вытаскивать их опасно: можно оставить ядовитую часть в теле.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
У телеведущего-охотника Сергея Астахова работа такая: быть в полях да в лесах. И вроде всегда в спецодежде и с защитными средствами.
Сергей Астахов, телеведущий: «Клещ укусил меня. И я его не видел, не успел снять. Он отвалился, но остались характерные кольцеобразные метки вокруг укуса, которые являются явным признаком болезни Лайма».
От страшных последствий — паралича, поражения кожи или сердца — Астахова спасло лишь своевременное обращение к врачам. Всемирно известная певица Аврил Лавин в 2014 году чуть не умерла. Медики диагностировали у нее болезнь Лайма через несколько месяцев после укуса клеща. Не сразу узнала о страшном диагнозе и знаменитая актриса Эшли Олсен. Казалось бы, в их распоряжении лучшие клиники и дорогие лекарства, но недуг до сих пор до конца не побежден.
А жизнь Ксюши Бесхмельнициной один укус и вовсе разделил на «до» и «после». Она не может ходить и говорить, у нее клещевой энцефалит.
Марина Костина, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области: «С 15 марта на территории России зарегистрировано около 4000 случаев присасывания клещей».
Старший научный сотрудник НИИ эпидемиологии Марина Федорова исследует партию пойманных клещей в подмосковных лесах. По словам специалиста, опасность в том, что укус можно не заметить, и последующее недомогание не покажется опасным. Самку клеща, конечно, сложно пропустить: она будет пить кровь, пока не раздуется. А вот самец ведет себя иначе.
Марина Фёдорова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора: «Он питается многократно, но очень недолго. Но этого времени вполне хватает на то, чтобы заразить человека».
Специалисты устали развенчивать мифы: клещи не падают с деревьев. Наоборот, обитают в траве. И в масле они не задыхаются, и пинцетом вытаскивать их опасно: можно оставить ядовитую часть в теле.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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