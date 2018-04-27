Баскетболисты ЦСКА вышли в «Финал четырех» Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в четвертьфинальной серии
плей-офф Евролиги.
Как передает ТАСС, встреча в пятницу завершилась со счетом 89:88 (32:25, 25:19, 14:21, 18:23) в пользу ЦСКА. Счет в серии по итогам четвертого матча стал 3–1 в пользу армейцев.
У армейцев самым результативным стал Кори Хиггинс, набравший 20 очков. У подмосковного клуба лучшим был Алексей Швед, набравший 36 очков.
Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ: «Это была одна из лучших серий в Евролиге за последние несколько сезонов. И очень обидно, что наши клубы Единой лиги ВТБ встретились на стадии ¼ фиала. И ЦСКА, и „Химки“» на многое способны в «Финале четырех».
Напомним, в «Финал четырех» также вышли литовский «Жальгирис» и турецкий «Фенербахче». Последний участник финальных игр Евролиги определится в серии матчей между греческим «Панатинаикосом» и испанским «Реалом».
У армейцев самым результативным стал Кори Хиггинс, набравший 20 очков. У подмосковного клуба лучшим был Алексей Швед, набравший 36 очков.
Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ: «Это была одна из лучших серий в Евролиге за последние несколько сезонов. И очень обидно, что наши клубы Единой лиги ВТБ встретились на стадии ¼ фиала. И ЦСКА, и „Химки“» на многое способны в «Финале четырех».
Напомним, в «Финал четырех» также вышли литовский «Жальгирис» и турецкий «Фенербахче». Последний участник финальных игр Евролиги определится в серии матчей между греческим «Панатинаикосом» и испанским «Реалом».
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