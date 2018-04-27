Мальчик погиб при взрыве на полигоне под Калининградом, две девочки пострадали

Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка на бывшем военном полигоне в Калининградской области.

По данным следствия, дети, которые играли на территории бывшего полигона в поселке Корнево, бросили камень в минометную мину, лежавшую на земле. В результате боеприпас взорвался.



Жертвой взрыва стал 11-летний мальчик. Девочки 5 и 10 лет получили осколочные ранения и были госпитализированы, сообщили в СКР.



По данному факту возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии уточняются.