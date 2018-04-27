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    Мальчик погиб при взрыве на полигоне под Калининградом, две девочки пострадали. взрывы, дети и подростки, Калининградская область, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМальчик погиб при взрыве на полигоне под Калининградом, две девочки пострадали

    Мальчик погиб при взрыве на полигоне под Калининградом, две девочки пострадали

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    Мальчик погиб при взрыве на полигоне под Калининградом, две девочки пострадали

    Мальчик погиб при взрыве на полигоне под Калининградом, две девочки пострадали

    Мальчик погиб при взрыве на полигоне под Калининградом, две девочки пострадали

      Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка на бывшем военном полигоне в Калининградской области.

      По данным следствия, дети, которые играли на территории бывшего полигона в поселке Корнево, бросили камень в минометную мину, лежавшую на земле. В результате боеприпас взорвался.

      Жертвой взрыва стал 11-летний мальчик. Девочки 5 и 10 лет получили осколочные ранения и были госпитализированы, сообщили в СКР.

      По данному факту возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии уточняются.

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