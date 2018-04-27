В Госдуме ответили на планы украинского депутата забрать Крымский мост

Депутату Рады, который заявил, что Россия должна отдать Крымский мост в качестве «контрибуции», посоветовали провериться у психиатра.
Как отметил депутат Госдумы Руслан Бальбек, подобные заявления свидетельствуют о «раздвоении мировоззрения» у Рефата Чубарова.
Руслан Бальбек, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей: «У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах РФ, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю. Так что все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство».
Бальбек подчеркнул, что слова украинского депутата лишены всякого смысла, так как контрибуцию платят побежденные в вооруженном конфликте страны, а Россия и Украина никогда не находились в состоянии войны, передает RT.
Напомним, ранее Рефат Чубаров, лидер запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» и депутат Рады, предложил создать «специальный международный консорциум» для использования Крымского моста, который станет «частью большой контрибуции».
Надо сказать, что Чубаров уже выдвигал подобные «инициативы». Так, он предлагал выселить россиян с полуострова и организовать блокаду Крымского моста.
Руслан Бальбек, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей: «У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах РФ, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю. Так что все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство».
Бальбек подчеркнул, что слова украинского депутата лишены всякого смысла, так как контрибуцию платят побежденные в вооруженном конфликте страны, а Россия и Украина никогда не находились в состоянии войны, передает RT.
Напомним, ранее Рефат Чубаров, лидер запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» и депутат Рады, предложил создать «специальный международный консорциум» для использования Крымского моста, который станет «частью большой контрибуции».
Надо сказать, что Чубаров уже выдвигал подобные «инициативы». Так, он предлагал выселить россиян с полуострова и организовать блокаду Крымского моста.
Комментарии