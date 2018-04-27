Пять минут тишины. Возвращение <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины. Возвращение 12+
    •  

    «Газпром» начал переговоры с Украиной о сохранении транзита газа

    4 комментария

    «Газпром» начал переговоры с Украиной о сохранении транзита газа

    «Газпром» начал переговоры с Украиной о сохранении транзита газа

    Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что определенный объем транзита газа через Украину после 2019 года будет законтрактован на взаимоприемлемых условиях.

    Медведев подчеркнул, что продлевать действующий контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» не намерен, однако по поручению президента Владимира Путина компания начала вести переговоры с украинскими коллегами о судьбе транзита после 2019 года.

    Александр Медведев, заместитель председателя правления «Газпрома»: «Параметры этого транзита газа: объемы, сроки, условия, направления — они будут определены в ходе переговоров. Поэтому, то, что, надеюсь, определенный объем транзита будет законтрактован на удовлетворительных, взаимоприемлемых условиях, то это очевидно. Поэтому еще есть время для этих переговоров».

    В апреле председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что «Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину — он может сохраниться в объеме 10–15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую привлекательность и целесообразность нового контракта. Медведев отмечал, что «мяч сейчас на украинской стороне».

    В середине апреля «Газпром» направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины», так как переговоры не принесли результата.

    Новости по теме

    Долг Украины «Газпрому»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru