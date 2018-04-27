Пять минут тишины. Возвращение <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины. Возвращение 12+
    •  

    В Раду внесли законопроект о смене названия Днепропетровской области

    2 комментария

    В Раду внесли законопроект о смене названия Днепропетровской области

    В Раду внесли законопроект о смене названия Днепропетровской области

    Депутаты Рады хотят переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую.

    Соответствующий закон об изменениях в Конституцию Украины внесен в Раду.

    Как отмечает РИА Новости, ранее переименование региона поддержал директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович. Он, в частности, заявил, что «Сечеславскую область — это единение современной Украины с Украиной казацкой».

    смотретьУкраинские депутаты переименовали Днепропетровск
    Украинские депутаты переименовали Днепропетровск
    Напомним, в 2016 году украинские власти переименовали город Днепропетровск, который был назван в честь руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР Григория Петровского, в Днепр в рамках процесса декоммунизации. При этом название области осталось прежним.

    Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» был принят на Украине в 2015 году. Среди прочего, он предполагает переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru