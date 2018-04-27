В Раду внесли законопроект о смене названия Днепропетровской области

Депутаты Рады хотят переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую.
Соответствующий закон об изменениях в Конституцию Украины внесен в Раду.
Как отмечает РИА Новости, ранее переименование региона поддержал директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович. Он, в частности, заявил, что «Сечеславскую область — это единение современной Украины с Украиной казацкой».
Напомним, в 2016 году украинские власти переименовали город Днепропетровск, который был назван в честь руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР Григория Петровского, в Днепр в рамках процесса декоммунизации. При этом название области осталось прежним.
Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» был принят на Украине в 2015 году. Среди прочего, он предполагает переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Как отмечает РИА Новости, ранее переименование региона поддержал директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович. Он, в частности, заявил, что «Сечеславскую область — это единение современной Украины с Украиной казацкой».
Напомним, в 2016 году украинские власти переименовали город Днепропетровск, который был назван в честь руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР Григория Петровского, в Днепр в рамках процесса декоммунизации. При этом название области осталось прежним.
Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» был принят на Украине в 2015 году. Среди прочего, он предполагает переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
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