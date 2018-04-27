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    Путин появится на обложке нового номера Newsweek

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    • Фото: newsweek.com
    Путин появится на обложке нового номера Newsweek

    Путин появится на обложке нового номера Newsweek

    Путин появится на обложке нового номера Newsweek
  • Фото: newsweek.com

    • Портрет российского президента Владимира Путина на обложке американского журнала Newsweek дополняет заголовок: «Новый „железный занавес“? Как Кремль пытается „разделять и властвовать“ в Европе».

    Обложка нового номера опубликована на сайте Newsweek.

    Статья номера посвящена тому, как «стратегия Кремля» начинает работать в Венгрии.

    Владимир Путин не первый раз оказывается на обложке известного западного издания. Так, в начале апреля журнал Time вышел с изображением Путина в деловом костюме и с короной на голове.

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