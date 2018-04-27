«Яндекс» и «Сбербанк» заключили сделку по созданию «российского Amazon»

«Яндекс» и «Сбербанк» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета».
«Яндекс» и «Сбербанк» закрыли сделку по созданию совместного торгового предприятия. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на совместное заявление компании и банка.
Герман Греф, председатель правления «Сбербанка»: «Перед компанией стоят амбициозные задачи в соответствии с тем бизнес-планом, который мы согласовали с компанией „Яндекс“ как акционеры… Мы хотим построить на базе „Яндекс.Маркета“ российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится».
В совет директоров нового онлайн-ритейлера вошли три человека от «Яндекса»: гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков, операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию «Яндекса» Вадим Марчук, — два зампреда правления «Сбербанка» Лев Хасис и Максим Полетаев, а также двое независимых директоров: Джон Оливер и Габриэль Наури.
О планах «Яндекса» и «Сбербанка» создать совместное предприятие стало известно в августе прошлого года. Проект задуман как сервис розничной интернет-торговли. «„Сбербанк“для создания предприятия должен инвестировать в „Яндекс.Маркет“» 30 млрд рублей, но доли сторон в компании будут равными. Партнеры оценивают этот проект в 60 млрд рублей без учета будущей синергии.
Напомним, у «Сбербанка» и «Яндекса» уже есть совместный бизнес «Яндекс. Деньги», в котором банку принадлежат 75% проекта.
Герман Греф, председатель правления «Сбербанка»: «Перед компанией стоят амбициозные задачи в соответствии с тем бизнес-планом, который мы согласовали с компанией „Яндекс“ как акционеры… Мы хотим построить на базе „Яндекс.Маркета“ российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится».
В совет директоров нового онлайн-ритейлера вошли три человека от «Яндекса»: гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков, операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию «Яндекса» Вадим Марчук, — два зампреда правления «Сбербанка» Лев Хасис и Максим Полетаев, а также двое независимых директоров: Джон Оливер и Габриэль Наури.
О планах «Яндекса» и «Сбербанка» создать совместное предприятие стало известно в августе прошлого года. Проект задуман как сервис розничной интернет-торговли. «„Сбербанк“для создания предприятия должен инвестировать в „Яндекс.Маркет“» 30 млрд рублей, но доли сторон в компании будут равными. Партнеры оценивают этот проект в 60 млрд рублей без учета будущей синергии.
Напомним, у «Сбербанка» и «Яндекса» уже есть совместный бизнес «Яндекс. Деньги», в котором банку принадлежат 75% проекта.
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