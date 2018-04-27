СК: причиной стрельбы в екатеринбургском офисе стал бизнес-конфликт

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате стрельбы в екатеринбургском офисе.
По данным следствия, сегодня днем в офис компании «Деловые решения», которая занимается аудитом, пришел экс-директор другой фирмы, позднее к ним присоединился бывший собственник. Ранее между ними возник конфликт: из-за ненадлежащего исполнения экс-руководителем своих обязанностей хозяин лишился своего имущества — ему, по сути, пришлось расплачиваться за бывшего директора.
Во время ссоры бывший собственник выстрелил в своего оппонента, после чего попытался покончить с собой. В результате пострадавший скончался на месте. Стрелка же доставили в больницу, однако врачи спасти его не смогли.
По данному факту возбуждено дело по статье «Убийство». Как отметили в управлении СК по Свердловской области, в инциденте со стрельбой никто из посторонних, в том числе непосредственный свидетель, не пострадал.
Во время ссоры бывший собственник выстрелил в своего оппонента, после чего попытался покончить с собой. В результате пострадавший скончался на месте. Стрелка же доставили в больницу, однако врачи спасти его не смогли.
По данному факту возбуждено дело по статье «Убийство». Как отметили в управлении СК по Свердловской области, в инциденте со стрельбой никто из посторонних, в том числе непосредственный свидетель, не пострадал.
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