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    Глава Госдепа пригласил Россию «присоединиться к демократическому миру»

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    Глава Госдепа пригласил Россию «присоединиться к демократическому миру»

    Глава Госдепа пригласил Россию «присоединиться к демократическому миру»

    Новый глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне хотели бы наладить диалог с Москвой.

    Госсекретарь США заявил, что решение о возобновлении диалога зависит от Москвы, которой стоит «вести себя другим образом, чем сегодня».

    Майк Помпео, госсекретарь США: «Выбор за Владимиром Путиным и русскими. Мы бы хотели, чтобы они вновь присоединились к демократическому миру и вели себя другим образом, чем сегодня. Мы готовы к этому диалогу».

    При этом Помпео выступил с новыми обвинениями в адрес России. По его словам, Москва «угрожает союзникам и партнерам», а также ведет «агрессивную кампанию» по «подрыву» демократических институтов на Западе, передает РИА Новости.

    Также глава Госдепа призвал НАТО не возвращаться к «обычному ведению дел» с РФ до тех пор, пока российские власти не откажутся от сегодняшней политики и «наглядно не продемонстрируют изменения в своем поведении».

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