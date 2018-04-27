Глава Госдепа пригласил Россию «присоединиться к демократическому миру»

Новый глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне хотели бы наладить диалог с Москвой.
Госсекретарь США заявил, что решение о возобновлении диалога зависит от Москвы, которой стоит «вести себя другим образом, чем сегодня».
Майк Помпео, госсекретарь США: «Выбор за Владимиром Путиным и русскими. Мы бы хотели, чтобы они вновь присоединились к демократическому миру и вели себя другим образом, чем сегодня. Мы готовы к этому диалогу».
При этом Помпео выступил с новыми обвинениями в адрес России. По его словам, Москва «угрожает союзникам и партнерам», а также ведет «агрессивную кампанию» по «подрыву» демократических институтов на Западе, передает РИА Новости.
Также глава Госдепа призвал НАТО не возвращаться к «обычному ведению дел» с РФ до тех пор, пока российские власти не откажутся от сегодняшней политики и «наглядно не продемонстрируют изменения в своем поведении».
Майк Помпео, госсекретарь США: «Выбор за Владимиром Путиным и русскими. Мы бы хотели, чтобы они вновь присоединились к демократическому миру и вели себя другим образом, чем сегодня. Мы готовы к этому диалогу».
При этом Помпео выступил с новыми обвинениями в адрес России. По его словам, Москва «угрожает союзникам и партнерам», а также ведет «агрессивную кампанию» по «подрыву» демократических институтов на Западе, передает РИА Новости.
Также глава Госдепа призвал НАТО не возвращаться к «обычному ведению дел» с РФ до тех пор, пока российские власти не откажутся от сегодняшней политики и «наглядно не продемонстрируют изменения в своем поведении».
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