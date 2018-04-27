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    Питерских школьников обучают правилам безопасности. МЧС, Санкт-Петербург, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерских школьников обучают правилам безопасности

    Питерских школьников обучают правилам безопасности

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    Питерских школьников обучают правилам безопасности

    Питерских школьников обучают правилам безопасности

      В петербургских школах прошли уроки с участием сотрудников МЧС.

      Спасатели вместе с учителями рассказали, как вести себя в метро, в лесу, в торговом центре, как правильно общаться с незнакомцами, а также напомнили правила поведения при пожарах и бедствиях. Необходимость таких занятий подтвердили и преподаватели.

      Актуальность уроков безопасности аргументировали также приближением летних каникул. Подобные занятия сегодня провели в нескольких школах города.

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