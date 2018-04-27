Питерских школьников обучают правилам безопасности

В петербургских школах прошли уроки с участием сотрудников МЧС.

Спасатели вместе с учителями рассказали, как вести себя в метро, в лесу, в торговом центре, как правильно общаться с незнакомцами, а также напомнили правила поведения при пожарах и бедствиях. Необходимость таких занятий подтвердили и преподаватели.



Актуальность уроков безопасности аргументировали также приближением летних каникул. Подобные занятия сегодня провели в нескольких школах города.