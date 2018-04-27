В Петербурге обезврежена группировка торговцев наркотиками

Силовики перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Европы в Петербург.

Совместную операцию провели сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД. Им удалось с поличным задержать шестерых участников группировки. При обысках в автомобилях, которые были оборудованы специальными тайниками, и домах изъято почти 200 килограммов наркотиков.



Чтобы зафиксировать точное количество гашиша, сотрудникам правоохранительных органов пришлось выложить плитками пол в одной из комнат. Также у наркоторговцев изъяли оружие и боеприпасы, в том числе пистолет-пулемет, два карабина «Сайга» и несколько ручных гранат. В итоге в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела. Сейчас они находятся под стражей.