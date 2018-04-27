Пять минут тишины. Возвращение <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины. Возвращение 12+
    •  
    В Петербурге обезврежена группировка торговцев наркотиками. Санкт-Петербург, ФСБ, наркотики и наркомания, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге обезврежена группировка торговцев наркотиками

    В Петербурге обезврежена группировка торговцев наркотиками

    комментировать
    В Петербурге обезврежена группировка торговцев наркотиками

    В Петербурге обезврежена группировка торговцев наркотиками

    В Петербурге обезврежена группировка торговцев наркотиками

      Силовики перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Европы в Петербург.

      Совместную операцию провели сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД. Им удалось с поличным задержать шестерых участников группировки. При обысках в автомобилях, которые были оборудованы специальными тайниками, и домах изъято почти 200 килограммов наркотиков.

      Чтобы зафиксировать точное количество гашиша, сотрудникам правоохранительных органов пришлось выложить плитками пол в одной из комнат. Также у наркоторговцев изъяли оружие и боеприпасы, в том числе пистолет-пулемет, два карабина «Сайга» и несколько ручных гранат. В итоге в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела. Сейчас они находятся под стражей.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru