Умер старейший артист РАМТа Геннадий Печников

Старейшего артиста Российского Молодежного театра Геннадия Печникова не стало 27 апреля. Он скончался на
92-м году жизни.
Коллеги Печникова отмечают, что ушел из жизни человек-легенда, который прослужил в Российском Молодежном театре 65 лет.
Из сообщения РАМТа: «Менялись названия театра, а Печников всегда оставался вместе — вначале с Центральным детским, а теперь он называется Молодежным».
В Союзе театральных деятелей РФ добавили, что Печников был не только прекрасным актером, но и талантливым режиссером. Он поставил на сцене РАМТа спектакли по пьесам Островского «Бедность не порок», «Шутники», «Тяжелые дни».
Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей РФ: «Он был прекрасным актером, и зрители старшего поколения помнят его по ролям в спектаклях еще Центрального детского театра, помнят его и по ролям в кино. Их было не много, но это были роли в культовых фильмах. Геннадий Михайлович был прекрасным режиссером».
Прощание с артистом состоится 30 апреля в РАМТе.
Из сообщения РАМТа: «Менялись названия театра, а Печников всегда оставался вместе — вначале с Центральным детским, а теперь он называется Молодежным».
В Союзе театральных деятелей РФ добавили, что Печников был не только прекрасным актером, но и талантливым режиссером. Он поставил на сцене РАМТа спектакли по пьесам Островского «Бедность не порок», «Шутники», «Тяжелые дни».
Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей РФ: «Он был прекрасным актером, и зрители старшего поколения помнят его по ролям в спектаклях еще Центрального детского театра, помнят его и по ролям в кино. Их было не много, но это были роли в культовых фильмах. Геннадий Михайлович был прекрасным режиссером».
Прощание с артистом состоится 30 апреля в РАМТе.
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