Морские дьяволы. Смерч. Судьбы <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 16+
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    Умер старейший артист РАМТа Геннадий Печников

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    Умер старейший артист РАМТа Геннадий Печников

    Умер старейший артист РАМТа Геннадий Печников

    Умер старейший артист РАМТа Геннадий Печников

    Старейшего артиста Российского Молодежного театра Геннадия Печникова не стало 27 апреля. Он скончался на 92-м году жизни.

    Коллеги Печникова отмечают, что ушел из жизни человек-легенда, который прослужил в Российском Молодежном театре 65 лет.

    Из сообщения РАМТа: «Менялись названия театра, а Печников всегда оставался вместе — вначале с Центральным детским, а теперь он называется Молодежным».

    В Союзе театральных деятелей РФ добавили, что Печников был не только прекрасным актером, но и талантливым режиссером. Он поставил на сцене РАМТа спектакли по пьесам Островского «Бедность не порок», «Шутники», «Тяжелые дни».

    Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей РФ: «Он был прекрасным актером, и зрители старшего поколения помнят его по ролям в спектаклях еще Центрального детского театра, помнят его и по ролям в кино. Их было не много, но это были роли в культовых фильмах. Геннадий Михайлович был прекрасным режиссером».

    Прощание с артистом состоится 30 апреля в РАМТе.

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