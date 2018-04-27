Умер конструктор «Нивы» Валерий Доманский

Валерий Доманский, главный конструктор автомобиля ВАЗ-2123 , скончался сегодня на 77-м году жизни.

Коллектив АвтоВАЗа выразил соболезнования родным и близким Валерия Доманского. В компании назвали место и время прощания с инженером-конструктором. Оно пройдет в Тольятти.



Из сообщения АвтоВАЗа: «Прощание с Валерием Ивановичем Доманским состоится 29 апреля, с 10:00 до 11:00. Траурная церемония пройдет в зале прощания Городской больницы номер 5 (медгородок) в Тольятти».



Доманский начал работать на Волжском автомобильном заводк в 70-е. Вместе с Петром Прусовым они создали модель ВАЗ-2121 «Нива» (LADA 4x4). Затем инженер трудился над модификациями автомобиля — ВАЗ-21213, ВАЗ-21214. А позже выступил главным конструктором в проектировании модели ВАЗ-2123, впоследствии ставшей Chevrolet Niva.



Доманский жил и работал в Тольятти, до последнего дня принимая участие в деятельности компании.