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Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 16+
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    Умер конструктор «Нивы» Валерий Доманский

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    • Фото: vk.com
    Умер конструктор «Нивы» Валерий Доманский

    Умер конструктор «Нивы» Валерий Доманский

    Умер конструктор «Нивы» Валерий Доманский
  • Фото: vk.com

    • Валерий Доманский, главный конструктор автомобиля ВАЗ-2123, скончался сегодня на 77-м году жизни.

    Коллектив АвтоВАЗа выразил соболезнования родным и близким Валерия Доманского. В компании назвали место и время прощания с инженером-конструктором. Оно пройдет в Тольятти.

    Из сообщения АвтоВАЗа: «Прощание с Валерием Ивановичем Доманским состоится 29 апреля, с 10:00 до 11:00. Траурная церемония пройдет в зале прощания Городской больницы номер 5 (медгородок) в Тольятти».

    Доманский начал работать на Волжском автомобильном заводк в 70-е. Вместе с Петром Прусовым они создали модель ВАЗ-2121 «Нива» (LADA 4x4). Затем инженер трудился над модификациями автомобиля — ВАЗ-21213, ВАЗ-21214. А позже выступил главным конструктором в проектировании модели ВАЗ-2123, впоследствии ставшей Chevrolet Niva.

    Доманский жил и работал в Тольятти, до последнего дня принимая участие в деятельности компании.

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