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    У жильцов исторического петербургского дома нет денег на реставрацию витражей. Санкт-Петербург, архитектура, реконструкция и реставрация, ремонт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ жильцов исторического петербургского дома нет денег на реставрацию витражей

    У жильцов исторического петербургского дома нет денег на реставрацию витражей

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    У жильцов исторического петербургского дома нет денег на реставрацию витражей

    У жильцов исторического петербургского дома нет денег на реставрацию витражей

      Жильцы дома Арнгольда на 8-й Советской улице, 49 провели ремонт, заменив витражные окна современными стеклопакетами. Цветные стекла аккуратно сложили в подвал. Реставрация стоит слишком дорого.

      Ремонт в доме Арнгольда на 8-й Советской улице, 49 обернулся претензиями прокуратуры и проверками комитета по охране памятников. В результате реставрации, которую провели сами жильцы подъезда, окна с историческими витражами заменили металлопластиковыми.

      Здание 1911 года является выявленным объектом культурного наследия. Появились даже сообщения о пропаже витражей. Но оказалось, что они аккуратно сложены в сухом подвале под замком. Говоря профессиональным языком, жильцы произвели своеобразную консервацию разрушающихся исторических окон.

      Для того чтобы восстановить остатки витражей на 18 рамах, по предварительным подсчетам, необходимо три с половиной миллиона рублей. Для этого жильцы каждой квартиры должны вложить более 100 тысяч.

      Исторически в подъезде существовало двойное остекление. Витражи были только на внутренних окнах. До ремонта разбитые окна никто не брался мыть, а энергетические компании предъявляли претензии, что тепло в подъезде расходуется нерационально.

      Сейчас жильцы поменяли только внешние окна, сохранив исторический рисунок остекловки. И оставили место для аутентичных рам, если появятся деньги на их реставрацию. Есть идея из остатков витражных стекол восстановить хотя бы несколько окон в первоначальном виде.

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