У жильцов исторического петербургского дома нет денег на реставрацию витражей

Жильцы дома Арнгольда на 8-й Советской улице, 49 провели ремонт, заменив витражные окна современными стеклопакетами. Цветные стекла аккуратно сложили в подвал. Реставрация стоит слишком дорого.

Ремонт в доме Арнгольда на 8-й Советской улице, 49 обернулся претензиями прокуратуры и проверками комитета по охране памятников. В результате реставрации, которую провели сами жильцы подъезда, окна с историческими витражами заменили металлопластиковыми.



Здание 1911 года является выявленным объектом культурного наследия. Появились даже сообщения о пропаже витражей. Но оказалось, что они аккуратно сложены в сухом подвале под замком. Говоря профессиональным языком, жильцы произвели своеобразную консервацию разрушающихся исторических окон.



Для того чтобы восстановить остатки витражей на 18 рамах, по предварительным подсчетам, необходимо три с половиной миллиона рублей. Для этого жильцы каждой квартиры должны вложить более 100 тысяч.



Исторически в подъезде существовало двойное остекление. Витражи были только на внутренних окнах. До ремонта разбитые окна никто не брался мыть, а энергетические компании предъявляли претензии, что тепло в подъезде расходуется нерационально.



Сейчас жильцы поменяли только внешние окна, сохранив исторический рисунок остекловки. И оставили место для аутентичных рам, если появятся деньги на их реставрацию. Есть идея из остатков витражных стекол восстановить хотя бы несколько окон в первоначальном виде.