Трамп прокомментировал выводы Конгресса США о связях с РФ

Обвинения о сговоре с Россией в адрес предвыборного штаба Дональда Трампа должны прекратиться после публикации Комитетом по разведке палаты представителей Конгресса США доклада о «вмешательстве РФ» в выборы. Такое мнение американский президент Дональд Трамп.
Американский лидер прокомментировал доклад конгрессменов в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Только что был опубликован доклад комитета по разведке палаты представителей. „Нет свидетельств“ того, что кампания Трампа „вступила в сговор, координацию или заговор с Россией“. Кампания (Хиллари) Клинтон заплатила за компромат, полученный от России — ух ты! Абсолютная охота на ведьм! Теперь это должно прекратиться!»
Спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США сегодня опубликовал полную версию рассекреченного доклада, посвященного расследованию связей Дональда Трампа с Россией. Согласно тексту документа, никаких свидетельств «сговора» Трампа с Кремлем найти не удалось.
В докладе говорится, что «никто из опрошенных свидетелей не привел свидетельств сговора, координации или заговора между предвыборным штабом Трампа и правительством России». Что же касается встреч окружения Трампа с российскими чиновниками, в том числе с тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком, то это не является свидетельством сговора, отмечается в докладе.
Тем не менее в документе утверждается, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов США, используя соцсети, кибератаки и государственные СМИ.
Дональд Трамп, президент США: «Только что был опубликован доклад комитета по разведке палаты представителей. „Нет свидетельств“ того, что кампания Трампа „вступила в сговор, координацию или заговор с Россией“. Кампания (Хиллари) Клинтон заплатила за компромат, полученный от России — ух ты! Абсолютная охота на ведьм! Теперь это должно прекратиться!»
Just Out: House Intelligence Committee Report released. «No evidence» that the Trump Campaign «colluded, coordinated or conspired with Russia.» Clinton Campaign paid for Opposition Research obtained from Russia- Wow! A total Witch Hunt! MUST END NOW!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2018 г.
Спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США сегодня опубликовал полную версию рассекреченного доклада, посвященного расследованию связей Дональда Трампа с Россией. Согласно тексту документа, никаких свидетельств «сговора» Трампа с Кремлем найти не удалось.
В докладе говорится, что «никто из опрошенных свидетелей не привел свидетельств сговора, координации или заговора между предвыборным штабом Трампа и правительством России». Что же касается встреч окружения Трампа с российскими чиновниками, в том числе с тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком, то это не является свидетельством сговора, отмечается в докладе.
Тем не менее в документе утверждается, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов США, используя соцсети, кибератаки и государственные СМИ.
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