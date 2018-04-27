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    США внесли Россию в список злостных нарушителей интеллектуальных прав

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    США внесли Россию в список злостных нарушителей интеллектуальных прав

    США внесли Россию в список злостных нарушителей интеллектуальных прав

    США включили Россию, Украину и Китай в список самых злостных нарушителей американских прав на интеллектуальную собственность.

    Список стран, в которых, по мнению американских властей, чаще всего нарушаются права на американскую интеллектуальную собственность, представила в пятницу журналистам сотрудница аппарата представителя США на торговых переговорах, передает ТАСС. Такой список составляется каждый год как приложение к докладу об интеллектуальной собственности, который делает аппарат представителя США на торговых переговорах.

    Всего в список были внесены 36 стран, а в приоритетный надзорный перечень вошли 12 государств: Алжир, Аргентина, Венесуэла, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Колумбия, Кувейт, Россия, Украина и Чили. В приоритетный список включаются те страны, в которых, по мнению американских властей, «наиболее сложные, давно существующие или ухудшающиеся условия», которые касаются соблюдения прав на интеллектуальную собственность.

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