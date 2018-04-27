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    «Как курица лапой»: Путин не смог разобрать свой почерк в заметке

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    «Как курица лапой»: Путин не смог разобрать свой почерк в заметке

    «Как курица лапой»: Путин не смог разобрать свой почерк в заметке

    Президент РФ Владимир Путин пошутил по поводу своего почерка в заметках на заседании Совета законодателей, сказав, что сам не может разобрать написанное.

    Во время речи на собрании законодателей президент Владимир Путин замешкался, не сумев разобрать заметки, которые делал во время выступления сенаторов и депутатов.

    Владимир Путин, президент РФ: «Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений».

    Через несколько секунд российский лидер продолжил свое выступление, передает РИА Новости.

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