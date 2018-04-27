«Как курица лапой»: Путин не смог разобрать свой почерк в заметке

Президент РФ Владимир Путин пошутил по поводу своего почерка в заметках на заседании Совета законодателей, сказав, что сам не может разобрать написанное.
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Во время речи на собрании законодателей президент Владимир Путин замешкался, не сумев разобрать заметки, которые делал во время выступления сенаторов и депутатов.
Владимир Путин, президент РФ: «Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений».
Через несколько секунд российский лидер продолжил свое выступление, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений».
Через несколько секунд российский лидер продолжил свое выступление, передает РИА Новости.
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