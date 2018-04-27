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Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 16+
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    Путин: скатываться к советскому Госплану ни в коем случае нельзя

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    Путин: скатываться к советскому Госплану ни в коем случае нельзя

    Путин: скатываться к советскому Госплану ни в коем случае нельзя

    Президент ответил на предложение квотировать производство той или иной продукции, чтобы избежать кризиса перепроизводства.

    Глава государства отметил, что подобный подход уже внедрялся в СССР и нанес серьезный вред экономике. По словам Владимира Путина, сегодня возвращаться к опыту советского Госплана нельзя.

    Владимир Путин, президент РФ: «Ни в коем случае нельзя скатиться к новому изданию советского Госплана. Там настолько все регламентировало, что это просто убило, во всяком случае в значительной степени нанесло ущерб экономике. Мы, конечно, не можем этого повторить».

    При этом Путин обратил внимание на то, что кризис перепроизводства характерен для рыночной экономики, а для борьбы с ним уже есть инструменты. Например, информирование бизнеса с помощью современных средств коммуникации.

    Также президент, выступая на встрече с членами Совета законодателей, отметил необходимость поддержки и развития инфраструктуры, экспорта и стратегического планирования на предприятиях, передает «Интерфакс».

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