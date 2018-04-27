Два человека стали жертвами стрельбы в офисе в центре Екатеринбурга

Число погибших в результате стрельбы в одном из офисов в центре Екатеринбурга возросло до двух.
Два человека стали жертвами стрельбы, которую неизвестный открыл в пятницу в офисе на улице Кузнечной в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Пресс-служба СУ СК по Свердловской области: «Сегодня днем в помещении дома по улице Кузнечной в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины с признаками криминальной смерти в виде огнестрельного ранения. Также там находился и второй пострадавший, который с огнестрельным ранением доставлялся в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина через некоторое время скончался».
Ранее сообщалось об одном погибшем в результате стрельбы. По некоторым данным, огонь открыл клиент офиса: он застрелил сотрудника, а затем попытался покончить с собой. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Пресс-служба СУ СК по Свердловской области: «Сегодня днем в помещении дома по улице Кузнечной в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины с признаками криминальной смерти в виде огнестрельного ранения. Также там находился и второй пострадавший, который с огнестрельным ранением доставлялся в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина через некоторое время скончался».
Ранее сообщалось об одном погибшем в результате стрельбы. По некоторым данным, огонь открыл клиент офиса: он застрелил сотрудника, а затем попытался покончить с собой. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства преступления.
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