Морские дьяволы. Смерч. Судьбы <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 16+
    •  

    Два человека стали жертвами стрельбы в офисе в центре Екатеринбурга

    комментировать

    Два человека стали жертвами стрельбы в офисе в центре Екатеринбурга

    Два человека стали жертвами стрельбы в офисе в центре Екатеринбурга

    Число погибших в результате стрельбы в одном из офисов в центре Екатеринбурга возросло до двух.

    Два человека стали жертвами стрельбы, которую неизвестный открыл в пятницу в офисе на улице Кузнечной в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

    Пресс-служба СУ СК по Свердловской области: «Сегодня днем в помещении дома по улице Кузнечной в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины с признаками криминальной смерти в виде огнестрельного ранения. Также там находился и второй пострадавший, который с огнестрельным ранением доставлялся в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина через некоторое время скончался».

    Ранее сообщалось об одном погибшем в результате стрельбы. По некоторым данным, огонь открыл клиент офиса: он застрелил сотрудника, а затем попытался покончить с собой. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства преступления.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru