Морские дьяволы. Смерч. Судьбы <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 16+
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    В акватории Невы «целуются» и «танцуют» ледоколы. Санкт-Петербург, корабли и суда, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ акватории Невы «целуются» и «танцуют» ледоколы

    В акватории Невы «целуются» и «танцуют» ледоколы

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    В акватории Невы «целуются» и «танцуют» ледоколы

    В акватории Невы «целуются» и «танцуют» ледоколы

    В акватории Невы «целуются» и «танцуют» ледоколы

      На Английской набережной стартовал юбилейный фестиваль ледоколов.

      Жители и гости Петербурга утром могли наблюдать редкую картину — вальс буксиров на Неве. Четыре судна выстроились у Английской набережной в районе Благовещенского моста. И затем начали синхронную отработку фигур высшего морского пилотажа.

      Увенчал программу показательных выступлений эффектный четверной пируэт. Таким образом экипажи тренировались перед стартом 5-го юбилейного фестиваля ледоколов в Петербурге.

      В юбилейный год гостей фестиваля ждет еще более насыщенная программа: уличные экспозиции, кинопоказы, мастер-классы и, конечно, главная точка притяжения — сами ледоколы. На Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта 29 и 30 апреля можно будет бесплатно посетить открытые палубы сразу пяти действующих судов.

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