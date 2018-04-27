В акватории Невы «целуются» и «танцуют» ледоколы

На Английской набережной стартовал юбилейный фестиваль ледоколов.

Жители и гости Петербурга утром могли наблюдать редкую картину — вальс буксиров на Неве. Четыре судна выстроились у Английской набережной в районе Благовещенского моста. И затем начали синхронную отработку фигур высшего морского пилотажа.



Увенчал программу показательных выступлений эффектный четверной пируэт. Таким образом экипажи тренировались перед стартом 5-го юбилейного фестиваля ледоколов в Петербурге.



В юбилейный год гостей фестиваля ждет еще более насыщенная программа: уличные экспозиции, кинопоказы, мастер-классы и, конечно, главная точка притяжения — сами ледоколы. На Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта 29 и 30 апреля можно будет бесплатно посетить открытые палубы сразу пяти действующих судов.