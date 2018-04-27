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    Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в массовых блокировках

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    Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в массовых блокировках

    Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в массовых блокировках

    Роскомнадзор назвал условие прекращения массовых блокировок и призвал провайдеров выполнять решение суда.

    В ведомстве подчеркнули, что сейчас зарубежные хостинг-провайдеры продолжают предоставлять Telegram свои услуги, отказываясь выполнять решение Таганского районного суда Москвы.

    Как подчеркнули в Роскомнадзоре, суд обязал прекратить создание технических условий для работы мессенджера не только ведомство, но и «иные лица», в том числе операторов связи и хостинг-провайдеров, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее целый ряд ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России из-за шагов Роскомнадзора по блокировке Telegram. Так, ночью в реестр запрещенной информации попали IP-адреса соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс». Как объяснили в Роскомнадзоре блокировка была временной и связанной исключительно с техническими особенностями работы системы.

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    Между тем в Кремле отметили, что блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов. А в интернет-компаниях обвинили Роскомнадзор в непонимании принципов работы Сети, а также предупредили ведомство об опасных последствиях блокировок.

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