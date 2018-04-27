«Бухтение» с «протезированием»: реставраторы показали, как вернуть красоту архитектуре и интерьеру

Сегодня в Петербурге прошел профессиональный конкурс реставраторов.

Участников конкурса оценивали в семи номинациях. Их главный принцип — не навреди. Они протезируют и довольно часто берут в руки скальпель. Простукивание и внешний осмотр — то, с чего начинается их работа. Каждое движение реставратора выверено. Один неверный шаг может обернуться непоправимыми последствиями.



Восстановление обоев — одно из сложнейших заданий на конкурсе реставраторов. Рисунок сложный, так еще и в каждом изображении несколько разных текстур. Чтобы работать с большим вдохновением, участники придумывают легенды.



Светлана Кузьменкова, студентка 2-го курса Реставрационного колледжа: «В помещении происходила драка, летала посуда, посуда поранила обои, и нам сейчас надо их восстановить».



Для другой номинации хрестоматийно разобрали 12 старинных стульев. Они действительно нуждались в реставрации. Судьи особенно внимательно следила за руками участников, чтобы не нанесли урон. Эта историческая мебель после ремонта вернется в Дом архитекторов.



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова узнала, что такое бухтение штукатурки. Подробности — в сюжете.