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    «Бухтение» с «протезированием»: реставраторы показали, как вернуть красоту архитектуре и интерьеру. Санкт-Петербург, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Бухтение» с «протезированием»: реставраторы показали, как вернуть красоту архитектуре и интерьеру

    «Бухтение» с «протезированием»: реставраторы показали, как вернуть красоту архитектуре и интерьеру

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    «Бухтение» с «протезированием»: реставраторы показали, как вернуть красоту архитектуре и интерьеру

    «Бухтение» с «протезированием»: реставраторы показали, как вернуть красоту архитектуре и интерьеру

      Сегодня в Петербурге прошел профессиональный конкурс реставраторов.

      Участников конкурса оценивали в семи номинациях. Их главный принцип — не навреди. Они протезируют и довольно часто берут в руки скальпель. Простукивание и внешний осмотр — то, с чего начинается их работа. Каждое движение реставратора выверено. Один неверный шаг может обернуться непоправимыми последствиями.

      Восстановление обоев — одно из сложнейших заданий на конкурсе реставраторов. Рисунок сложный, так еще и в каждом изображении несколько разных текстур. Чтобы работать с большим вдохновением, участники придумывают легенды.

      Светлана Кузьменкова, студентка 2-го курса Реставрационного колледжа: «В помещении происходила драка, летала посуда, посуда поранила обои, и нам сейчас надо их восстановить».

      Для другой номинации хрестоматийно разобрали 12 старинных стульев. Они действительно нуждались в реставрации. Судьи особенно внимательно следила за руками участников, чтобы не нанесли урон. Эта историческая мебель после ремонта вернется в Дом архитекторов.

      Корреспондент НТВ Мария Сапожникова узнала, что такое бухтение штукатурки. Подробности — в сюжете.

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