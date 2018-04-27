Путин: отмена ОМС в России приведет к полному хаосу

Президент России призвал «аккуратно» совершенствовать страховую систему в медицине, чтобы избежать хаоса в этой сфере.
Страховую систему в медицине нужно совершенствовать, но не отменять: ее отмена приведет к хаосу в этой сфере. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «Специалисты сегодня считают, что если мы сейчас начнем ликвидировать страховые формы медицины, мы вообще перейдем к полному хаосу в этой сфере. Поэтому совершенствовать нужно эту систему, но очень-очень аккуратно».
Путин добавил, что вопрос о ликвидации или сохранении страховой медицины в стране регулярно обсуждается.
Владимир Путин, президент РФ: «Специалисты сегодня считают, что если мы сейчас начнем ликвидировать страховые формы медицины, мы вообще перейдем к полному хаосу в этой сфере. Поэтому совершенствовать нужно эту систему, но очень-очень аккуратно».
Путин добавил, что вопрос о ликвидации или сохранении страховой медицины в стране регулярно обсуждается.
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