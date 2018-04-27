Петербуржцы не могут найти управы на рэкетиров с нелегальных парковок

Прокуратура Невского района в ближайшие дни должна ответить на коллективное заявление жителей, которые жалуются на организаторов нелегальных парковок. Четыре псевдостоянки на Искровском проспекте существуют не первый год, однако правоохранительные органы на данный факт внимания не обращают.

Жители целого квартала на Искровском проспекте обратились в прокуратуру Невского района с просьбой разобраться с незаконными парковками. Неизвестные предприимчивые люди, захватив участки и поставив охрану, за 100 рублей в сутки предлагают автовладельцам оставлять свои машины. Отметим, что такой нелегальный бизнес ведется здесь уже 11 лет. Ни надзорные органы, ни местные чиновники на жалобы местных жителей не реагируют.



Как передает корреспондент НТВ Александр Щерба, те автовладельцы, которые не соглашались на платную парковку, находились свои машины сожженными, либо с разбитыми стеклами и проколотыми шинами.



Рядом с подобной парковкой всегда стоит неприметная машина. Сами автовладельцы называют ее офисом. Здесь начиная с вечерних часов дежурят сборщики денег или так называемые охранники. «Девятка», которая, похоже, ездила много лет назад, вообще комфортна для проживания. Здесь разложенные сидения, одеяло и даже провода от уличного освещения с розеткой 220 вольт. И самое главное — журнал, куда заносят данные, кто заплатил за парковку.



Кто-то платит посуточно, а есть те, кто рассчитался сразу за месяц. На их местах лежат старые покрышки, и как только клиент приезжает, охранник освобождает для него место. А дальше либо приветственный взмах руки, если уже оплачено, либо расчет на месте. Формально получается, что люди сами отдают деньги. И это очень важный юридический момент. При этом правоохранители утверждают, что они вообще не в курсе существования нелегальных парковок.



Однако в районной администрации утверждают, что эта информация у полиции есть и признают факт платных парковок вне закона.



Из ответа пресс-службы ГУ МВД по Петербургу: «Платные стоянки, организованные по вышеуказанным адресам, являются незаконными. Никакой разрешающей документации администрация для организации данных автостоянок не выдавала».



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