Морские дьяволы. Смерч. Судьбы <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 16+
    •  
    Жильцы разрушенного дома в Петербурге вернуться в квартиры в июне. Санкт-Петербург, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖильцы разрушенного дома в Петербурге вернуться в квартиры в июне

    Жильцы разрушенного дома в Петербурге вернуться в квартиры в июне

    комментировать

    Жильцы разрушенного дома в Петербурге вернуться в квартиры в июне

    Жильцы разрушенного дома в Петербурге вернуться в квартиры в июне

      В администрации Красносельского района рассказали, как проходит реконструкция дома 219 на проспекте Народного Ополчения, в котором из-за взрыва газа обрушился целый подъезд.

      Жильцы дома 219 на проспекте Народного Ополчения, в котором полтора месяца назад взрывом разрушило верхние этажи, попадут в восстановленные квартиры после 20 мая. Об этом сегодня жителям сообщил глава Красносельского района Виталий Черкашин.

      По его словам, реконструкция сейчас находится на завершающей стадии. Строители извлекли порядка 130 аварийных элементов перекрытий и приступили к монолитным работам.

      В данный момент они заливают бетоном потолки на девятом этаже, а в начале следующего месяца должны приступить к кровле. Но в мае заехать люди не смогут, потому что нужно будет сделать ремонт. Как сообщил чиновник, администрация поможет жителям и с этим. Ремонт сделают в квартирах третьего подъезда и в примыкающем жилье во 2-й и 4-й парадных.

      Между тем жильцы соседних подъездов жалуются на то, что из-за большого проема на 9-м этаже, во время непогоды их заливает. Виталий Черкашин также отметил, что уже известен и виновник взрыва газа, но его имя назовет Следственный комитет 13 мая.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru