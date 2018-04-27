Жильцы разрушенного дома в Петербурге вернуться в квартиры в июне

В администрации Красносельского района рассказали, как проходит реконструкция дома 219 на проспекте Народного Ополчения, в котором
из-за взрыва газа обрушился целый подъезд.
Жильцы дома 219 на проспекте Народного Ополчения, в котором полтора месяца назад взрывом разрушило верхние этажи, попадут в восстановленные квартиры после 20 мая. Об этом сегодня жителям сообщил глава Красносельского района Виталий Черкашин.
По его словам, реконструкция сейчас находится на завершающей стадии. Строители извлекли порядка 130 аварийных элементов перекрытий и приступили к монолитным работам.
В данный момент они заливают бетоном потолки на девятом этаже, а в начале следующего месяца должны приступить к кровле. Но в мае заехать люди не смогут, потому что нужно будет сделать ремонт. Как сообщил чиновник, администрация поможет жителям и с этим. Ремонт сделают в квартирах третьего подъезда и в примыкающем жилье во 2-й и 4-й парадных.
Между тем жильцы соседних подъездов жалуются на то, что из-за большого проема на 9-м этаже, во время непогоды их заливает. Виталий Черкашин также отметил, что уже известен и виновник взрыва газа, но его имя назовет Следственный комитет 13 мая.
По его словам, реконструкция сейчас находится на завершающей стадии. Строители извлекли порядка 130 аварийных элементов перекрытий и приступили к монолитным работам.
В данный момент они заливают бетоном потолки на девятом этаже, а в начале следующего месяца должны приступить к кровле. Но в мае заехать люди не смогут, потому что нужно будет сделать ремонт. Как сообщил чиновник, администрация поможет жителям и с этим. Ремонт сделают в квартирах третьего подъезда и в примыкающем жилье во 2-й и 4-й парадных.
Между тем жильцы соседних подъездов жалуются на то, что из-за большого проема на 9-м этаже, во время непогоды их заливает. Виталий Черкашин также отметил, что уже известен и виновник взрыва газа, но его имя назовет Следственный комитет 13 мая.
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