Сотрудников Росимущества подозревают в присвоении 224 млн рублей

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Федерального агентства по управлению госимуществом и гендиректора коммерческой фирмы.

Следователи Петербурга подозревают трех сотрудников Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в присвоении как минимум 224 миллионов рублей.



По версии следствия, с января по апрель 2017 года МТУ заключило несколько госконтрактов с коммерческой организацией на прием, транспортировку и хранение обращенного в собственность государства неназванного имущества.



Однако вместо того, чтобы сохранить его до передачи уполномоченному лицу, неустановленные лица распорядились им по своему усмотрению.



После обысков среди задержанных оказались в том числе замруководителя федерального ведомства и генеральный директор коммерческой структуры. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества».