Морские дьяволы. Смерч. Судьбы <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 16+
    •  
    Сотрудников Росимущества подозревают в присвоении 224 млн рублей. Санкт-Петербург, Следственный комитет, хищения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудников Росимущества подозревают в присвоении 224 млн рублей

    Сотрудников Росимущества подозревают в присвоении 224 млн рублей

    комментировать

    Сотрудников Росимущества подозревают в присвоении 224 млн рублей

    Сотрудников Росимущества подозревают в присвоении 224 млн рублей

      В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Федерального агентства по управлению госимуществом и гендиректора коммерческой фирмы.

      Следователи Петербурга подозревают трех сотрудников Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в присвоении как минимум 224 миллионов рублей.

      По версии следствия, с января по апрель 2017 года МТУ заключило несколько госконтрактов с коммерческой организацией на прием, транспортировку и хранение обращенного в собственность государства неназванного имущества.

      Однако вместо того, чтобы сохранить его до передачи уполномоченному лицу, неустановленные лица распорядились им по своему усмотрению.

      После обысков среди задержанных оказались в том числе замруководителя федерального ведомства и генеральный директор коммерческой структуры. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru