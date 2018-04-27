В Петербурге иномарку вытолкнуло на тротуар с людьми

ЧП произошло на Бухарестской улице. «Лада» врезалась в Skoda, а та выехала в толпу.

Автомобиль въехал в толпу возле станции метро «Международная». Пострадали трое пешеходов. Молодой человек и две пожилые женщины получили травмы средней степени тяжести.



По предварительной информации, Skoda на тротуар вытолкнула другая машина. Водитель «Лады» не успел остановиться на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение.



Пострадавших в каретах скорой помощи доставили в больницу. Дорожная полиция проводит проверку.