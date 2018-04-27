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    В Петербурге иномарку вытолкнуло на тротуар с людьми. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге иномарку вытолкнуло на тротуар с людьми

    В Петербурге иномарку вытолкнуло на тротуар с людьми

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    В Петербурге иномарку вытолкнуло на тротуар с людьми

    В Петербурге иномарку вытолкнуло на тротуар с людьми

    В Петербурге иномарку вытолкнуло на тротуар с людьми

      ЧП произошло на Бухарестской улице. «Лада» врезалась в Skoda, а та выехала в толпу.

      Автомобиль въехал в толпу возле станции метро «Международная». Пострадали трое пешеходов. Молодой человек и две пожилые женщины получили травмы средней степени тяжести.

      По предварительной информации, Skoda на тротуар вытолкнула другая машина. Водитель «Лады» не успел остановиться на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение.

      Пострадавших в каретах скорой помощи доставили в больницу. Дорожная полиция проводит проверку.

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