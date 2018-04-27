«Я слишком занят»: Трамп оставил жену без подарка на день рождения

Президент США Дональд Трамп признался журналистам, что ничего не подарил своей жене на день рождения и теперь у него «будут проблемы».
Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что не хотел бы вдаваться в подробности этой ситуации, которая грозит ему «проблемами». Он признался, что вместо подарка подарил своей супруге Меланье только «прекрасную открытку» и букет цветов.
Дональд Трамп, президент США: «Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки, ясно?»
Напряженные отношения Трампа с супругой регулярно становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Так, недавний визит президента Франции в США подарил пользователям сразу несколько ярких тем. Например, первая леди в очередной раз не захотела брать мужа за руку. А в начале февраля Меланья отказалась сфотографироваться с супругом и во время визиты в Рим снова вырывала свою руку.
Меланья Трамп отпраздновала свой день рождения накануне, 26 апреля. Ей исполнилось 48 лет.
Дональд Трамп, президент США: «Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки, ясно?»
Напряженные отношения Трампа с супругой регулярно становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Так, недавний визит президента Франции в США подарил пользователям сразу несколько ярких тем. Например, первая леди в очередной раз не захотела брать мужа за руку. А в начале февраля Меланья отказалась сфотографироваться с супругом и во время визиты в Рим снова вырывала свою руку.
Меланья Трамп отпраздновала свой день рождения накануне, 26 апреля. Ей исполнилось 48 лет.
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