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    «Я слишком занят»: Трамп оставил жену без подарка на день рождения. США, Трамп Дональд, Трамп Меланья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Я слишком занят»: Трамп оставил жену без подарка на день рождения

    «Я слишком занят»: Трамп оставил жену без подарка на день рождения

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    • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder
    «Я слишком занят»: Трамп оставил жену без подарка на день рождения

    «Я слишком занят»: Трамп оставил жену без подарка на день рождения

    «Я слишком занят»: Трамп оставил жену без подарка на день рождения
    • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder

      • Президент США Дональд Трамп признался журналистам, что ничего не подарил своей жене на день рождения и теперь у него «будут проблемы».

      Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что не хотел бы вдаваться в подробности этой ситуации, которая грозит ему «проблемами». Он признался, что вместо подарка подарил своей супруге Меланье только «прекрасную открытку» и букет цветов.

      Дональд Трамп, президент США: «Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки, ясно?»

      Напряженные отношения Трампа с супругой регулярно становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Так, недавний визит президента Франции в США подарил пользователям сразу несколько ярких тем. Например, первая леди в очередной раз не захотела брать мужа за руку. А в начале февраля Меланья отказалась сфотографироваться с супругом и во время визиты в Рим снова вырывала свою руку.

      Меланья Трамп отпраздновала свой день рождения накануне, 26 апреля. Ей исполнилось 48 лет.

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