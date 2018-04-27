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    Путин поблагодарил россиян за понимание необходимости контрсанкций

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    Путин поблагодарил россиян за понимание необходимости контрсанкций

    Путин поблагодарил россиян за понимание необходимости контрсанкций

    Президент России поблагодарил граждан за то, что они с пониманием отнеслись к введению ответных санкций против западных стран.

    Введение ответных мер на санкции США и Евросоюза неизбежно вызвало рост цен, и необходимо поблагодарить россиян за то, что они с пониманием отнеслись к этому решению. Такое заявление сделал на встрече с Советом законодателей президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Владимир Путин, президент РФ: «Надо поблагодарить граждан страны, которые в целом с пониманием отнеслись к тому, что на первом этапе, когда мы в ответ на неправовые действия некоторых наших партнеров — так называемые санкции — ввели ограничения на поставки сельхозпродукции из зарубежных стран… Это неизбежно было связано… с тем, что в определенной степени будет наблюдаться рост цен на продукты питания в целом».

    Президент также отметил, что в итоге санкции стимулировали развитие сельского хозяйства в стране, и аграрии даже «мечтают, чтобы никаких отмен не было».

    Владимир Путин: «Понимая это, мы поддержали наше сельское хозяйство, и ситуация нормализуется: и сельское хозяйство развивается, и товарный рынок наполняется, и цены стабилизировались в конечном итоге на протяжении двух-трех лет».

    Впервые США и ЕС ввели против России санкции в 2014 году из-за событий на Украине и вхождения в состав России Крыма. В ответ российские власти в августе 2014 года ограничили импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Те товары, которые все-таки попадают на территорию России в обход эмбарго, уничтожаются.

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