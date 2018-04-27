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Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 16+
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    Рыболовецкий траулер не пускают в Находку из-за трех щенков на борту. корабли и суда, Находка, порты, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРыболовецкий траулер не пускают в Находку из-за трех щенков на борту

    Рыболовецкий траулер не пускают в Находку из-за трех щенков на борту

    2 комментария
    Рыболовецкий траулер не пускают в Находку <nobr>из-за</nobr> трех щенков на борту

    Рыболовецкий траулер не пускают в Находку из-за трех щенков на борту

    Рыболовецкий траулер не пускают в Находку <nobr>из-за</nobr> трех щенков на борту

      У берегов Находки рыболовецкий траулер «Механик Романча» вот уже пятые сутки не может причалить к берегу.

      Моряки отказывают выполнить требование администрации порта — усыпить трех щенков, которые находятся на борту. Они появились на корабле во время рейса в Корею: экипаж подобрал в море тонувшую собаку, которая впоследствии обзавелась потомством.

      В Корее же на щенков оформили документы, однако это не позволило им сойти на берег в России. Городские власти заявили, что предоставят иностранное судно, чтобы отправить животных обратно в Корею — на усыпление. Но матросы говорят, что не могут допустить такого жестокого решения.

      Владелец траулера констатировал, что уже терпит убытки из-за этой ситуации.

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