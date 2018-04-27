Рыболовецкий траулер не пускают в Находку из-за трех щенков на борту

У берегов Находки рыболовецкий траулер «Механик Романча» вот уже пятые сутки не может причалить к берегу.

Моряки отказывают выполнить требование администрации порта — усыпить трех щенков, которые находятся на борту. Они появились на корабле во время рейса в Корею: экипаж подобрал в море тонувшую собаку, которая впоследствии обзавелась потомством.



В Корее же на щенков оформили документы, однако это не позволило им сойти на берег в России. Городские власти заявили, что предоставят иностранное судно, чтобы отправить животных обратно в Корею — на усыпление. Но матросы говорят, что не могут допустить такого жестокого решения.



Владелец траулера констатировал, что уже терпит убытки из-за этой ситуации.

