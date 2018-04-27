Врио губернатора Кузбасса предложил провести заседание в угольной шахте

Провести заседание по развитию угольной отрасли прямо в одной из шахт предложил сегодня врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв.

Сергей Цивилёв побывал в шахте Талдинская, ознакомился с ее работой и пообщался с шахтерами. Врио губернатора рассказал им о готовящейся программе развития Кузбасса до 2035 года. По его словам, основной рывок намечен на 2018–2019 годы, когда прогнозируются наиболее высокие цены на уголь.



Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Я прошу вас всех принять участие в разработке этой стратегии. Ваше мнение, ваш опыт нам очень важен, мы будем постояннно в сами на контакте. Вы как думаете, хороший ли мы девиз взяли, что Кузбасс — номер один за Уралом? Я думаю, что Кузбасс был, есть и будет номер один за Уралом, всегда».



Вместе с врио губернатора в шахту сегодня спустились герои подземного труда: один из первых обладателей золотой медали Героя труда Владимир Мельник и проходчик Александр Куличенко — он получил награду из рук президента в эту среду.