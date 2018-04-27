Морские дьяволы. Смерч. Судьбы <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 16+
    •  
    Врио губернатора Кузбасса предложил провести заседание в угольной шахте. Кемеровская область, уголь, шахты и рудники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВрио губернатора Кузбасса предложил провести заседание в угольной шахте

    Врио губернатора Кузбасса предложил провести заседание в угольной шахте

    комментировать
    Врио губернатора Кузбасса предложил провести заседание в угольной шахте

    Врио губернатора Кузбасса предложил провести заседание в угольной шахте

    Врио губернатора Кузбасса предложил провести заседание в угольной шахте

      Провести заседание по развитию угольной отрасли прямо в одной из шахт предложил сегодня врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв.

      Сергей Цивилёв побывал в шахте Талдинская, ознакомился с ее работой и пообщался с шахтерами. Врио губернатора рассказал им о готовящейся программе развития Кузбасса до 2035 года. По его словам, основной рывок намечен на 2018–2019 годы, когда прогнозируются наиболее высокие цены на уголь.

      Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «Я прошу вас всех принять участие в разработке этой стратегии. Ваше мнение, ваш опыт нам очень важен, мы будем постояннно в сами на контакте. Вы как думаете, хороший ли мы девиз взяли, что Кузбасс — номер один за Уралом? Я думаю, что Кузбасс был, есть и будет номер один за Уралом, всегда».

      Вместе с врио губернатора в шахту сегодня спустились герои подземного труда: один из первых обладателей золотой медали Героя труда Владимир Мельник и проходчик Александр Куличенко — он получил награду из рук президента в эту среду.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru