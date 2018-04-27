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    Путин согласился с предложением подвести итоги операции в Афганистане

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    Путин согласился с предложением подвести итоги операции в Афганистане

    Путин согласился с предложением подвести итоги операции в Афганистане

    Президент согласен с тем, что пришло время дать оценку военной кампании СССР в Афганистане.

    С соответствующим предложением на Совете законодателей в Петербурге выступил глава комитета Госдумы по обороне и безопасности Владимир Шаманов. Он подчеркнул, что важно не только подвести политический итог кампании в Афганистане, но и провести мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из этой страны.

    Как рассказал депутат, об этом ветераны афганской войны в своих письмах просят президента, а также спикеров Совфеда и Госдумы.

    Владимир Путин, президент РФ: «По поводу „афганцев“ — согласен. И мероприятия должны быть проведены, и оценки должны быть даны. Я согласен с вами полностью».

    По словам Путина, решением этого вопроса должны заняться сотрудники администрации президента и депутаты Госдумы, передает «Интерфакс».

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