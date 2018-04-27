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    В Татарстане 8-летний мальчик погиб, спрыгнув с турника

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    В Татарстане 8-летний мальчик погиб, спрыгнув с турника

    В Татарстане <nobr>8-летний</nobr> мальчик погиб, спрыгнув с турника

    В городе Бугульма (Татарстан) возбуждено уголовное дело после гибели 8-летнего мальчика.

    По предварительным данным, ребенок вместе с другими детьми играл в общем коридоре одного из домов по улице Нефтяников. Спрыгивая с трубы, которая использовалась в качестве турника, мальчик попал головой в закрепленную на ней петлю из капроновых колготок и скончался на месте.

    По данному факту возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили управлении СК по Татарстану. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.

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