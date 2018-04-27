В Татарстане 8-летний мальчик погиб, спрыгнув с турника

В городе Бугульма (Татарстан) возбуждено уголовное дело после гибели
8-летнего мальчика.
По предварительным данным, ребенок вместе с другими детьми играл в общем коридоре одного из домов по улице Нефтяников. Спрыгивая с трубы, которая использовалась в качестве турника, мальчик попал головой в закрепленную на ней петлю из капроновых колготок и скончался на месте.
По данному факту возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили управлении СК по Татарстану. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.
По данному факту возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили управлении СК по Татарстану. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.
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